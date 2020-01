Dainik Bhaskar Jan 31, 2020, 09:46 AM IST

खेल डेस्क. स्पेनिश फुटबॉल लीग कोपा डेल रे में गुरुवार को बार्सिलोना ने लेगानेस को 5-0 से हरा दिया। टीम क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई। इसके साथ ही लियोनल मेसी ने बार्सिलोना के लिए 500 मैच जीत लिए। वे स्पेनिश फुटबॉल के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मेसी से पहले बार्सिलोना के पूर्व खिलाड़ी जावी हेरनांदेज ने 476 और एंड्रेस इनिएस्टा ने 459 मैच जीते थे।

मैच में पहला गोल एंटोइने ग्रिजमैन ने चौथे मिनट और दूसरा गोल क्लेमेंट लेंग्लेट ने 27वें मिनट में किया। मेसी ने दो गोल 59वें और 89वें मिनट में किए। जबकि एक गोल अर्थुरो मेलो ने 77वें मिनट में किया।

मेसी ने बार्सिलोना के लिए 71% मैच जीते

मेसी ने बार्सिलोना के लिए अब तक 710 मैच खेले हैं। इनमें 500 (71%) जीते, 131 (18%) ड्रॉ और 79 (11%) हारे हैं। उन्होंने टीम के लिए 621 गोल किए हैं। वे पेले (643 गोल) के बाद किसी क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं।

