Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 10:21 PM IST

खेल डेस्क. यूईएफए ने बुधवार को चैम्पियंस लीग टीम ऑफ द ईयर 2019 की घोषणा की। युवेंटस के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनल मेसी और लिवरपूल के डिफेंडर वर्जिल वान डिक को टीम में जगह मिली। वहीं, लिवरपूल के स्ट्राइकर मोहम्मद सालाह और रोबर्टो फिर्मिनो को जगह नहीं मिली। टीम में पिछली बार चैम्पियंस लीग जीतने वाली लिवरपूल के पांच खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो को 14वीं और मेसी को 11वीं बार इस टीम में जगह मिली। वहीं, वान डिक को दूसरी बार जगह मिली।

मेसी ने पिछले साल 11 चैम्पियंस लीग मैच में 8 गोल किए। वहीं, बार्सिलोना के लिए 37 लीग मैच में 37 गोल दागे। अर्जेंटीना के लिए 10 मैच में 5 गोल किए। मेसी ने कुल 58 मैच में 50 गोल किए। उन्हें छठी बार बैलेन डी ऑर अवॉर्ड दिया गया। उनकी कप्तानी में टीम ला लिगा जीती। वहीं, चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल में लिवरपूल के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

