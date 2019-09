Dainik Bhaskar Sep 25, 2019, 10:39 AM IST

खेल डेस्क. बार्सिलोना ने स्पैनिश लीग ‘ला लिगा’ में मंगलवार को विलारियाल को 2-1 से हरा दिया। इस मैच में उसके स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी चोटिल हो गए। उन्हें हाफटाइम में मैदान से बाहर जाना पड़ा। मेसी ने पिछले सप्ताह ही लगभग 150 दिन बाद चोट के वापसी की थी। वे चैम्पियंस लीग में बोरूसिया डॉर्टमंड के खिलाफ खेले थे। वे इस सीजन में अब तक एक भी गोल नहीं कर सके। विलारियाल के खिलाफ बार्सिलोना के लिए एंटोनी ग्रीजमैन (छठे मिनट) और आर्थुर मेलो (15वें मिनट) ने गोल किए। विलारियाल के लिए एकमात्र गोल सैंटी केजोरला (44वें मिनट) ने किया।



मेसी को पहले हाफ के दौरान बाएं पैर में तकलीफ महसूस हुई। इसके बाद मैदान पर ही उनका इलाज किया गया। वे हाफटाइम के बाद मैदान पर नहीं उतरे। उनकी जगह ओस्मान डेम्बेले को खेलने के लिए भेजा गया। मैच के बाद कोच वेलवेर्दे ने कहा, ‘जब मेसी को कुछ होता है तो सभी परेशान हो जाते हैं। सिर्फ मैदान पर ही नहीं, स्टैंड में बैठे दर्शक भी चिंतित हो जाते हैं। हालांकि, उनकी समस्या छोटी है। वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे।’

Valverde on Leo #Messi : “It's some discomfort in the abductor and so we didn't want to risk it.” pic.twitter.com/bKtHZrSC2k