Dainik Bhaskar Dec 22, 2019, 03:36 PM IST

खेल डेस्क. स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी ने लगातार छठे साल 50 गोल करने का कारनामा किया। उन्होंने यह उपलब्धि शनिवार को बार्सिलोना के लिए खेलते हुए एल्वेस के खिलाफ मैच में हासिल की। मेसी ने मैच के 69वें मिनट में गोल दागकर अपने पचास गोल पूरे किए। बार्सिलोना ने एल्वेस पर 4-1 से जीत दर्ज की। बार्सिलोना ला लिगा की अंक तालिका में 39 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। मेसी के अलावा मैच में एंटोइने ग्रीजमैन (14वें मिनट), अर्तुरो विडाल (45वें मिनट) और लुईस सुआरेज (75वें मिनट) ने किए।



पिछले 10 कैलेंडर ईयर में यह 9वां मौका है, जब मेसी ने साल में 50+ गोल किए। वे सिर्फ 2013 में ऐसा करने से चूके थे। तब उन्होंने 45 गोल किए थे। उन्होंने 2012 में 47 मैच में सबसे ज्यादा 91 गोल किए थे। मेसी अब तक 443 मैच में 688 गोल कर चुके हैं।

Leo #Messi has scored at least 5️⃣0️⃣ goals (club & country) in 9 of the last 10 calendar years!



2010 6️⃣0️⃣

2011 5️⃣9️⃣

2012 9️⃣1️⃣ 🤯

2013 4️⃣5️⃣

2014 5️⃣8️⃣

2015 5️⃣2️⃣

2016 5️⃣9️⃣

2017 5️⃣4️⃣

2018 5️⃣1️⃣

2019 5️⃣0️⃣



