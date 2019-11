Dainik Bhaskar Nov 28, 2019, 01:32 PM IST

खेल डेस्क. बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनल मेसी चैम्पियंस लीग में 34 अलग-अलग टीमों के खिलाफ गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने बुधवार को खेले गए एक मुकाबले में डोर्टमंड के खिलाफ गोल कर यह उपलब्धि हासिल की। मेसी से पहले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और स्पेन के राउल ने 33 टीमों के खिलाफ गोल किए थे।

बार्सिलोना ने चैम्पियंस लीग के एक मुकाबले में बोरुसिया डोर्टमंड को 3-1 से हराया। मैच में पहला गोल बार्सिलोना के लुइस सुआरेज ने 29वें मिनट में किया। इसके बाद मेसी ने 33वें मिनट और एंटिनो ग्रिजमन ने 67वें मिनट में गोल किया। डोर्टमंड के लिए एकमात्र गोल जादोन सांचो ने 77वें मिनट में किया।

⭐ A NEW RECORD for Leo #Messi ⭐

⚽ against 3️⃣4️⃣ different teams!

🔥The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague!🔥 pic.twitter.com/PeC7oMV3bD