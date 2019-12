Dainik Bhaskar Dec 08, 2019, 11:13 AM IST

खेल डेस्क. बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनल मेसी ने शनिवार को ला लिगा में रिकॉर्ड 35वीं हैट्रिक लगाई। इस मामले में उन्होंने युवेंट्स के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। बार्सिलोना ने अपने होमग्राउंड कैम्प नाउ में हुए मैच में आरसीटी मालोर्का को 5-2 से हराया। मेसी ने गोल मैच के 17वें, 41वें और 83वें मिनट में किए।

मेसी के अलावा बार्सिलोना के एंटोइन ग्रिजमान ने 7वें और लुईस सुआरेज ने 43वें मिनट में गोल किए। वहीं, मालोर्का की ओर से दोनों गोल आंते बुदिमीर ने 35वें और 64वें मिनट में किए। 32 साल के मेसी ने यूरोप की टॉप-5 लीग के पिछले 14 सीजन में 10 या उससे ज्यादा गोल किए हैं। ऐसा करने वाले वे दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं।

सीजन में युवेंट्स की पहली हार

साथ ही युवेंट्स को इस सीजन की पहली हार मिली। उसे इटली के फुटबॉल क्लब लाजियो ने 3-1 से हराया। युवेंट्स की ओर से रोनाल्डो ने एकमात्र गोल 25वें मिनट में किया था। जबकि लाजियो की ओर से लुईज फेलिपे रामोस मिर्ची (45+1वें मिनट), सेरगेज मिलिंकोविच (74वें मिनट) और फेलिपे कैसेडो (90+5वें मिनट) में गोल किए।

Lionel Messi's sons presented their dad with the Ballon d'Or trophy at the Camp Nou ❤️



(via @LaLigaEN) pic.twitter.com/rrRuaPOqlB