Dainik Bhaskar Dec 16, 2019, 06:27 PM IST

खेल डेस्क. चैम्पियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के लिए सोमवार को स्विट्जरलैंड में ड्रॉ घोषित कर दिए गए। डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड के क्लब लिवरपूल का मुकाबला स्पेन के एटलेटिको मैड्रिड से होगा। दोनों टीमों नौ साल बाद आमने-सामने होंगी। इससे पहले लिवरपूल-एटलेटिको का मुकाबला 2010 में यूरोपा लीग में हुआ था। तब लिवरपूल की टीम 2-1 से जीती थी। दूसरी ओर, स्पेन के रियाल मैड्रिड का मुकाबला इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी से होगा। दोनों के बीच 2016 के बाद यह पहला मुकाबला होगा, तब रियाल 1-0 से जीता था। स्पेन के बार्सिलोना का मुकाबला इटली के क्लब नेपोली से होगा।

लिवरपूल की टीम पहली बार 2008 में चैम्पियंस लीग के ग्रुप राउंड में एटलेटिको के खिलाफ खेली थी। तब मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा था। इसके बाद उसी साल ग्रुप राउंड में दूसरा मुकाबला भी 1-1 से ड्रॉ रहा था। फिर 2010 में यूरोपा लीग में एटलेटिको ने लिवरपूल को 1-0 से हराया था।

