Dainik Bhaskar Mar 12, 2020, 03:30 PM IST

खेल डेस्क. यूईएफए चैम्पियंस फुटबॉल लीग के प्री-क्वार्टरफाइनल में डिफेंडिंग चैम्पियन लिवरपूल बाहर हो गया है। लेग-2 के मुकाबले में स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने 3-2 से हरा दिया। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने पिछली बार फाइनल में हमवतन टॉटेनहैम हॉटस्पर को 2-0 से हराकर छठी बार खिताब जीता था। वहीं, दूसरे मुकाबले में फ्रांस के क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) ने जर्मन क्लब बोरुसिया डोर्टमंड को 2-0 से हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। पीएसजी के लिए नेमार ने 28वें और जॉन बेर्नाट वेलास्को ने 45+1वें मिनट में गोल दागे।

लिवरपूल के लिए जॉर्जिनियो विज्नाल्डुम ने 43वें और रॉबर्टो फिर्मिनो ने 94वें मिनट में दो गोल दागे। वहीं, एटलेटिको के लिए मार्कोस लॉरेंटे ने 97वें मिनट में टीम के लिए पहला गोल किया। मैच खत्म होने तक पहले लेग मुकाबले के आधार पर एग्रीगेट स्कोर से मुकाबला 2-2 से टाई हो गया था। इसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया। इस दौरान एटलेटिको के मार्कोस ने 105+1वें मिनट और अल्वारो मोराता ने 120+1वें मिनट में गोल दागते हुए टीम को जिताया।

1 - This was the first time Liverpool have failed to progress from a two-legged tie in European competition (inc. qualifiers) under Jurgen Klopp, having previously been successful in each of the previous 10. Shocked. pic.twitter.com/XrvU3cQtm1