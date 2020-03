Dainik Bhaskar Mar 01, 2020, 05:07 PM IST

खेल डेस्क. इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में 17वें नंबर की वाटफोर्ड टीम ने बड़ा उलटफेर करते हुए टॉप पर काबिज लिवरपूल को 3-0 से हरा दिया। ईपीएल में लिवरपूल की जनवरी 2019 से अब तक 44 मैच के बाद यह पहली हार है। मैच में वॉटफोर्ड के इस्माइला सार ने दूसरे हाफ में 6 मिनट के अंदर 2 गोल दागे। यह गोल 54वें और 60वें मिनट में किए। एक अन्य गोल ट्रॉय डीनी ने 72वें मिनट में किया।

लिवरपूल की इस सीजन में यह 28 मैच बाद पहली हार है। पिछले मैच में लिवरपूल ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-2 से हराया था। इस जीत के साथ ही लिवरपूल ने ईपीएल में मैनचेस्टर सिटी के लगातार 18 मैच जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। सिटी ने अगस्त से दिसंबर 2017 के बीच लगातार 18 मैच जीते थे।

3 - 🇸🇳 Ismaïla Sarr v Liverpool tonight:



2 goals



1 assist



1st time he’s been involved in 3 goals in a single game in the Top 5 European leagues (108 games)



1st player to be involved in 3+ goals against Liverpool in a PL game since Harry Kane in October 2017



Superb.#WATLIV pic.twitter.com/9mBS1U2RsL