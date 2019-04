हेले ने ट्वीट के साथ अपने दोनों घुटनों पर पट्टी लगी एक तस्वीर भी पोस्ट की है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने खुद के घिसटते हुए फिनिश लाइन पर पहुंचने वाली तस्वीर पोस्ट की है। इसमें उन्होंने कैप्शन दिया, ‘यू वान्ट टू रेस, सो यू रेस यानी आप दौड़ना चाहते हैं, इसलिए आप दौड़े।’

Today I learnt how NOT to run a marathon! 😂🤪 #londonmarathon atleast I PB’d ... pic.twitter.com/iD1FYZSA5N

You want to race. So you race. #runbrave 💪🏽 pic.twitter.com/Vc30TXJzIZ