लंदन. मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला ने प्रीमियर लीग मैनेजर ऑफ द सीजन का अवॉर्ड जीत लिया। उन्होंने लिवरपूल के जोर्गन क्लोप को पीछे छोड़ा। सिटी ने रविवार को इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया था। उसने 1 अंक से लिवरपूल को हराया था। हालांकि, क्लोप की टीम चैम्पियंस लीग के फाइनल में पहुंच चुकी है। जहां उसका मुकाबला 1 जून को टॉटेनहैम हॉटस्पर से होगा।

