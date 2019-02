खेल डेस्क. मैनचेस्टर सिटी ने लगातार दूसरे साल इंग्लिश फुटबॉल लीग कप जीत लिया। फाइनल में उसने चेल्सी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं थी। इसके बाद 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। इसमें भी दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। सिटी ने पिछले साल भी इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया था। तब उसने आर्सेनल को हराया था।

English League Cup Final : Chelsea vs Man City

Chelsea goalkeeper, Kepa refuses to be substituted and go against his Boss, Sarri instruction. pic.twitter.com/MjJLUH9wAI