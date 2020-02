Dainik Bhaskar Feb 18, 2020, 01:20 PM IST

खेल डेस्क. इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में मंगलवार को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चेल्सी को 2-0 से हराया। यूनाइटेड ने 32 साल बाद एक सीजन में दो बार चेल्सी को शिकस्त दी। दो गोल एंटोनी मार्शल ने 45वें मिनट और हैरी मेग्युरे ने 66वें मिनट में गोल किए। इससे पहले 11 अगस्त को यूनाइटेड ने चेल्सी को 4-0 से हराया था। दोनों के बीच हुए पिछले 4 मैच यूनाइटेड ने ही जीते हैं।

इस जीत के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड अंक तालिका में 38 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर पहुंच गई। टीम ने 26 में से 10 मुकाबले जीते हैं। 8 में उसे हार मिली, जबकि इतने ही मैच ड्रॉ रहे। वहीं, चेल्सी 41 अंक के साथ चौथे नंबर पर काबिज है। इस टीम ने 26 में से 12 मैच में सफलता हासिल की, जबकि 9 में उसे शिकस्त मिली। 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।

Man United 4-0 Chelsea

Chelsea 1-2 Man United

Chelsea 0-2 Man United



Man United has had Chelsea's number this season 😳 pic.twitter.com/ZMex0Qb53m