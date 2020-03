Dainik Bhaskar Mar 09, 2020, 12:24 PM IST

खेल डेस्क. इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में रविवार देर रात मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त दी। यूनाइटेड ने 60 साल बाद एक सीजन में सिटी और चेल्सी को हराया है। 18 फरवरी को ही यूनाइटेड ने चेल्सी के खिलाफ 2-0 से जीत दर्ज की थी। सिटी के खिलाफ एंथोनी मार्शल ने 30वें मिनट में पहला गोल किया। जबकि दूसरा गोल स्कॉट मैक्टोमिने ने इंजरी टाइम (90+6 वें मिनट) में गोल किया। इससे पहले यूनाइटेड ने सिटी और चैल्सी को 1960-61 के सीजन में हराया था।

यूनाइटेड इस सीजन के सभी टूर्नामेंट में 10 मैच से हारी नहीं है। टीम के मैनेजर ओले गुनार सोलशायर ने दिंसबर 2018 में पद संभाला था। तब से टीम की यह लगातार सबसे ज्यादा मैच में जीत है।

10 - Manchester United are now unbeaten in their last 10 games across all competitions (W7 D3); their longest run without defeat since Ole Gunnar Solskjaer’s first 11 games in charge of the club between December 2018 and February 2019. Momentum. #MNUMCI pic.twitter.com/aZA9Grw9yi