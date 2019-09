Dainik Bhaskar Sep 15, 2019, 12:57 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय एथलीट मयंक वैद ने दुनिया की सबसे कठिन रेस मानी जाने वाली एंडुरोमन ट्रायथलन को रिकॉर्ड समय 50 घंटे 24 मिनट में जीत ली। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले बेल्जियम के जूलियन डेनेयर ने 52 घंटे 30 सेकंड में यह रेस जीती थी। मयंक यह रेस जीतने वाले एशिया के पहले और दुनिया के 44वें एथलीट बन गए।

एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में मंयक ने कहा, ‘‘यह दुनिया की सबसे पॉइंट टू पॉइंट ट्रायथलन रेस है। दुनिया में अब तक इसे सिर्फ 44 लोग ही जीत सके हैं। इससे ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। यह वास्तव में दुनिया की सबसे कठिन और क्रू ट्रायथलन है।’’

#Enduroman #Arch2Arc 08:27 Mayank has a fantastic day for his swim, it doesn't get better than this. Our tracker is back working on https://t.co/zD24v93inE pic.twitter.com/sneg2LAOgo