Dainik Bhaskar Feb 16, 2020, 12:37 PM IST

खेल डेस्क. स्पेनिश फुटबॉल लीग ‘ला लिगा’ में बार्सिलोना ने शनिवार को गेटाफे को 2-1 से हरा दिया। उसके लिए एंटोइनी ग्रिजमैन और सर्जी रोबर्टो ने गोल किया। गेटाफे के लिए एंजेल रोड्रिग्ज ने इकलौता गोल किया। बार्सिलोना के कप्तान लियोनल मेसी इस मैच में गोल नहीं कर सके। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब मेसी लगातार 4 मैच में गोल नहीं कर सके। वे रियाल बेटिस, लेवांते और वेलेंसिया के खिलाफ गोल नहीं कर पाए थे। पिछली बार लीग में उन्होंने ग्रेनाडा के खिलाफ गोल किया था।

इस जीत के साथ ही बार्सिलोना के 24 मैच में 52 अंक हो गए। उसके पहले स्थान पर काबिज रियाल मैड्रिड के बराबर ही अंक हो गए, लेकिन गोल डिफरेंस में वह पीछे है। गेटाफे 42 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है।

6 assists in his last 3 matches. 💫 Only Lionel Messi. 👽 pic.twitter.com/3w5XJMB4gS

बार्सिलोना की टीम होमग्राउंड कैम्प नाऊ पर लगातार 24वें मैच में जीती

मैच के 33वें मिनट में ग्रिजमैन ने बार्सिलोना को 1-0 की बढ़त दिलाई। उन्होंने कप्तान मेसी के पास पर गेंद को गोलपोस्ट में डाल दिया। 39वें मिनट में सर्जियो ने टीम का दूसरा गोल किया। गेटाफे के लिए रोड्रिग्ज ने 66वें मिनट में गोल किया। बार्सिलोना की टीम अपने होमग्राउंड कैम्प नाऊ पर लगातार 24वें मैच में जीती। टीम के खिलाड़ियों ने मैच शुरू होने से पहले ओस्मान डेम्बेले के नाम की जर्सी पहनी। डेम्बेले चोटिल होने के बाद छह महीने के लिए टीम से बाहर हो गए हैं।

💙 Not just a club, a family. ❤️@FCBarcelona players showed their support for @Dembouz ahead of #BarçaGetafe. 🙏 pic.twitter.com/eDXExDsW9q