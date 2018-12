Dainik Bhaskar Dec 17, 2018, 12:48 PM IST

खेल डेस्क. स्पेनिश लीग ला लिगा में बार्सिलोना ने लेवान्ते को 5-0 से हरा दिया। इस मैच में बार्सिलोना के कप्तान लियोनल मेसी ने हैट्रिक गोल किया। इस सीजन में यह उनका पहला हैट्रिक है। उनके नाम कुल 49 और ला लीगा में 31 हैट्रिक गोल है। मेसी ने इस साल अपना 50वां गोल भी पूरा कर लिया। वे ऐसा करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर हैं।

इस मैच में जीत के बाद बार्सिलोना की टीम अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। लेवान्ते के खिलाफ मेसी के अलावा लुईस सुआरेज और गेरार्ड पीके ने गोल किए।

Lionel Messi is the first player to score 50 goals across all competitions in 2018 🔥 pic.twitter.com/inHOuFPRA0