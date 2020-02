Dainik Bhaskar Feb 11, 2020, 11:22 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी लालरेमसियामी को एफआईएच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर-2019 अवॉर्ड दिया जाएगा। वे पहला मैच 2018 में खेली थीं। वे पिछले साल हिरोशिमा में हॉकी सीरीज फाइनल्स में कामयाब होने वाली टीम इंडिया के साथ थीं। लालरेमसियामी ने ओलिंपिक क्वालिफायर में अमेरिका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था। टीम ने अमेरिका को हराकर टोक्यो ओलिंपिक का कोटा हासिल किया था।

इस अवॉर्ड के लिए लालरेमसियामी के साथ-साथ अर्जेंटीना की जुलीटा जानकुनास, चीन की झॉन्ग जियांकी और नीदरलैंड की फ्रेंडरिक माट्ला को भी नामित किया गया था। अवॉर्ड जीतने के बाद उन्होंने कहा, ‘"मैं इस अवॉर्ड को जीतने के बाद बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं सभी को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने इस अवॉर्ड को जीतने के लिए मुझे वोट दिया।’’

A perfect start to the week! 🤩



'World Games Athlete of the Year 2019' meets the 'FIH Rising Star of the Year 2019' to congratulate her! 🥳



Congratulate Lalremsiami in the comments 👇#IndiaKaGame @sports_odisha @CMO_Odisha @Media_SAI @IndiaSports pic.twitter.com/DeQb8P0xSU