Dainik Bhaskar Jan 15, 2020, 11:16 PM IST

खेल डेस्क. ऑस्ट्रेलिया में लगी आग के पीड़ितों को मदद देने के लिए टेनिस खिलाड़ियों ने प्रदर्शनी मैच खेला। इसमें नंबर-1 राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, वोज्नियाकी सहित कई बड़े सितारे उतरे। इस प्रदर्शनी मैच से लगभग 34 करोड़ रुपए जुटाए गए। इसे अब लोगों की मदद के लिए बने फंड में दिया जाएगा। इससे पहले टेनिस खिलाड़ियों ने 9 करोड़ रुपए दान दिए थे।

इस सीजन के सभी मैचों में हुए ‘एस’ (सर्विस) से अब तक 8.50 करोड़ रुपए से ज्यादा दान मिला है। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार निक किरगियोस समेत कुछ खिलाड़ियों ने इस सीजन के अपने सभी मैचों के प्रत्येक एस पर करीब 10 हजार रुपए दान किए। ऑस्ट्रेलिया के ही एलेक्स डी मिनौर ने भी एक एस पर करीब 18 हजार रुपए दान दिए। एस एक तरह की तेज सर्विस होती है, जो स्पिन होती है। सामने वाला खिलाड़ी इसे खेलने में नाकाम रहता है, जिससे सर्विस करने वाले को सीधा पॉइंट मिलता है।'

