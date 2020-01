Dainik Bhaskar Jan 24, 2020, 03:49 PM IST

खेल डेस्क. साल के पहले ग्रैंडस्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में 5वें दिन शुक्रवार को सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। 15 साल की अमेरिकन खिलाड़ी कोको गॉफ ने डिफेंडिंग चैम्पियन जापान की नाओमी ओसाका को बाहर किया। वर्ल्ड नंबर-67 गॉफ ने दुनिया की नंबर-4 ओसाका को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराया। दोनों की बीच यह मुकाबला 1 घंटा 7 मिनट तक चला।

जीत के बाद गॉफ ने कहा, ‘‘दो साल पहले जूनियर वर्ग के पहले ही राउंड में हार गई थी, लेकिन मैं आज यहां हूं। इस समय में अपने आप से सिर्फ यही कहूंगी कि बस लड़ते रहो, क्योंकि कोर्ट पर कब क्या होगा, यह कोई नहीं जानता।’’

गॉफ ने सेरेना से ट्रेनिंग ली

अमेरिकी युवा खिलाड़ी ने कहा कि ऑफ सीजन में वे सेरेना से ट्रेनिंग लेती थीं। उन्होंने कहा था कि इस दौरान सेरेना खेलतीं तो वे नर्वस नहीं होतीं और ज्यादा आक्रमक होकर खेलतीं।

A warm embrace at the net between @CocoGauff & Naomi Osaka. The American just evened up their H2H at 1-1 #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/230XdWiFWz

गॉफ ने ओसाका से यूएस ओपन की हार का बदला लिया

गॉफ और ओसाका के बीच यह दूसरा मुकाबला था। इससे पहले जापानी खिलाड़ी ने पिछले साल यूएस ओपन में गॉफ को हराया था। अमेरिकन खिलाड़ी पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल रहीं, जबकि ओसाका ने 2019 में यह टूर्नामेंट जीता था। उन्होंने फाइनल में अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हराया था।

📚 15 year-old @CocoGauff's teachers are giving her an extension on some assignments "considering the circumstances."



We're grateful for the flexibility too! 🙏#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/tVpWCtqygA