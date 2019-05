खेल डेस्क. भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर (भाला फेंक खिलाड़ी) नीरज चोपड़ा की कोहनी का ऑपरेशन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ठीक होने की दुआ की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'नीरज आप बहुत बहादुर हैं। आपने लगातार भारत को गर्व करवाया है। हर कोई आपके ठीक होने की दुआ कर रहा है।' ऑपरेशन के कारण नीरज का वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलना संदिग्ध हो गया है। यह वर्ल्ड चैम्पियनशिप दोहा में 27 सितंबर से 6 अक्तूबर तक होनी है।

नीरज का ऑपरेशन मुंबई के एक अस्पताल में डॉक्टर दिनशॉ पर्दीवाला ने किया। उन्होंने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया था। नीरज ने लिखा था, 'डॉक्टर दिनशॉ पर्दीवाला से मुंबई में ऑपरेशन कराया। अभ्यास शुरू करने के लिए कुछ महीने इंतजार करना होगा। हर दुर्घटना के पीछे कुछ अच्छा छिपा होता है। ईश्वर आपको और बेहतर बनाना चाहते हैं।'

Neeraj, you’re a brave youngster who has been making India proud continuously!



Everyone is praying for your quick and complete recovery. @Neeraj_chopra1 https://t.co/aTTFMbQHdp