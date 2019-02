मोनाको. विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने चौथी बार लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवॉर्ड जीत लिया है। इससे पहले उन्हें 2012, 2015 और 2016 में यह अवॉर्ड मिला था। महिलाओं में अमेरिका की स्टार जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को यह अवॉर्ड मिला। बाइल्स ने पिछले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में चार स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता था। उन्हें 2017 में भी यह अवॉर्ड मिला था।

जोकोविच ने फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे एम्बाप्पे और क्रोएशिया के लुका मौड्रिच, फॉर्मूला वन चैम्पियन लुईस हैमिल्टन, एनबीए खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स और केन्या के इलियुद किपचोगे को पीछे छोड़ा।

It was fitting that we gave the last words of #Laureus19 to an athlete who epitomises so much of what we admire in our sporting heroes.



What a speech @DjokerNole... pic.twitter.com/kQpZm5RK1M