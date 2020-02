Dainik Bhaskar Feb 10, 2020, 01:01 PM IST

खेल डेस्क. पूर्व अमेरिकी फुटबॉलर मैथ्यू ए चैरी ने रविवार रात को अपनी एनीमेटेड शॉर्ट फिल्म ‘हेयर लव’ के लिए एकेडमी ऑस्कर अवॉर्ड जीता। उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है। मैथ्यू यह अवॉर्ड पाने वाले दूसरे एथलीट हैं। इससे पहले दिवंगत अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर कोबे ब्रायंट ने 2018 में एकेडमी अवॉर्ड जीता था। ब्रायंट ने एनीमेटेड शॉर्ट फिल्म ‘डियर बास्केटबॉल’ को डायरेक्ट किया था। इसी साल 26 जनवरी को हेलिकॉप्टर क्रैश में ब्रायंट और उनकी बेटी समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। 92वें एकेडमी अवॉर्ड्स का आयोजन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में हुआ।

मैथ्यू ने यह अवॉर्ड ब्रायंट को समर्पित किया है। उन्होंने फिल्म ‘हेयर लव’ बालों को लेकर होने वाले भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से बनाई है। फिल्म की स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, जो अपनी बेटी के बालों को पहली बार बनाता (संवारता) है। इस फिल्म को करेन रुपेर्ट टॉलिवेर ने प्रोड्यूस की है।

Matthew Cherry: "'Hair Love' was done because we wanted to see more representation in animation. We wanted to normalize black hair." https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/Ens5dBgI5Q