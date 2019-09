Dainik Bhaskar Sep 16, 2019, 11:19 AM IST

खेल डेस्क. भारत के स्टार क्यूइस्ट पंकज आडवाणी 22वीं बार वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं। उन्होंने आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप का टाइटल जीता। 34 साल के आडवाणी ने लगातार चौथा फाइनल जीता। यह उनका बिलियर्ड्स के शॉर्ट फॉर्मेट में पिछले 6 साल में पांचवां वर्ल्ड खिताब है। आडवाणी ने रविवार को फाइनल में म्यांमार के नाए थावे ओ को 6-2 से हराया। इस जीत के बाद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। मोदी ने कहा, ‘देश को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है। आपकी दृढता सराहनीय है। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं।’

आडवाणी ने थावे को 150(145)-4, 151(89)-66, 150 (127)-50 (50), 7-150 (63,62), 151 (50)-69 (50), 150 (150)- 0, 133 (64)-150 (105), 150 (74)-75 (63) से हराया।

Congratulations @PankajAdvani247! The entire nation is proud of your accomplishments. Your tenacity is admirable. Best wishes for your future endeavours. https://t.co/OVjkL2HIFy