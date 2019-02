खेल डेस्क. जर्मनी की फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा में वर्डर ब्रेमेन ने हेर्था बर्लिन के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। इस मुकाबले में ब्रेमेन के क्लाउडियो पिजारो ने दूसरे हाफ के इंजुरी टाइम (90+6 मिनट) में गोल किया। इसके साथ ही वे लीग में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज फुटबॉलर बन गए। उन्होंने 40 साल 136 दिन की आयु में गोल कर 23 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। इससे पहले यह रिकॉर्ड मिर्को वोतावा के नाम था। उन्होंने 1996 में 40 साल 121 दिन की आयु में गोल किया था।

The oldest goalscorer in #Bundesliga history 👏



Take a bow, @pizarrinha 👑 pic.twitter.com/sBNtTsEAxz