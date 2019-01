Dainik Bhaskar Jan 08, 2019, 08:29 PM IST

खेल डेस्क. फीफा 2019 टीम ऑफ द ईयर की घोषणा हो गई है। लिस्ट में दुनिया के दो सबसे बड़े स्टार फुटबॉलर अर्जेंटीना के लियोनल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जगह मिली है। ब्राजील के नेमार, फ्रांस के पॉल पोग्बा, एंटोनियो ग्रिजमैन और बेल्जियम के कप्तान इडेन हजार्ड को जगह नहीं मिली।

स्पेन के गोलकीपर डेविड डी गिया और फ्रांस के फॉरवर्ड किलियन एम्बाप्पे को इस लिस्ट में मेसी-रोनाल्डो के साथ रखा गया है। मिडफील्ड के लिए फ्रांस के एनगोलो कान्टे, क्रोएशिया के कप्तान लुका मौड्रिच और बेल्जियम के केविन डी ब्रुइन को चुना गया।

55 में से 11 खिलाड़ी चुने गए

वहीं, डिफेंडर के तौर पर फ्रांस के राफेल वरान, स्पेन के कप्तान सर्जियो रामोस, ब्राजील के मार्सेलो और नीदरलैंड के वर्जिल वान डिक को शामिल किया गया है। इन 11 खिलाड़ियों को 55 बेस्ट फुटबॉलर्स की लिस्ट में से चुना गया है।

🏆 The #FIFA19 Team of the Year! 🏆



GK: De Gea

DEF: Marcelo

DEF: Sergio Ramos

DEF: van Dijk

DEF: Varane

MID: De Bruyne

MID: Kante

MID: Modric

FWD: Mbappe

FWD: Messi

FWD: Ronaldo



Forwards will be available in-game from 6 pm UK! #TOTY #FUT pic.twitter.com/jgF2Zg6Owv