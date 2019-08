Dainik Bhaskar Aug 28, 2019, 11:51 AM IST

खेल डेस्क. बैडमिंटन की पैरा-वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मेडलिस्ट खिलाड़ियों को 1.82 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली। चैम्पियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीते थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पैरा खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा- 130 करोड़ भारतीयों को पैरा बैडमिंटन दल पर बहुत गर्व है। इस दल ने बीडब्ल्यूएफ पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में 12 पदक जीते। पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। इनकी कामयाबी काफी खुशी देने वाली और प्रेरणादायी है। इनमें से हर खिलाड़ी असाधारण है।

खेलमंत्री किरण रिजिजू ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पैरा-एथलीटों के लिए पाॅलिसी में संशोधन किया गया, ताकि उन्हें अधिक पुरस्कार राशि मिल सके। इस पॉलिसी के अनुसार, मेडलिस्ट खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के बाद देश लौटने के दिन ही पुरस्कार दिया जाएगा।

130 crore Indians are extremely proud of the Indian Para Badminton contingent, which has brought home 12 medals at BWF World Championships 2019.



Congratulations to the entire team, whose success is extremely gladdening and motivating. Each of these players is remarkable!