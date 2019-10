Dainik Bhaskar Oct 24, 2019, 08:56 AM IST

खेल डेस्क. 22 साल के प्रवीण कुमार पुरुष कैटेगरी में देश के पहले वुशू वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने चीन में चल रही वुशू की वर्ल्ड चैंपियनशिप में 48 किग्रा कैटेगरी का गोल्ड मेडल जीत लिया। प्रवीण ने फाइनल में फिलीपींस के रसेल डियाज को 2-1 से हराया। नेशनल चैंपियन प्रवीण की यह पहली ही वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। उन्होंने 2016 में एशियन वूशु चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था।

What a proud moment for India! Congratulations Praveen Kumar for becoming India's first-ever Men's World Champion in #Wushu by securing Gold Medal in the 48kg category at the #WushuWorldChampionships in Shanghai. pic.twitter.com/mIhlYYF7rz