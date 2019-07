Dainik Bhaskar Jul 20, 2019, 04:47 PM IST

खेल डेस्क. बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। वर्ल्ड नंबर-5 सिंधु ने सेमीफाइनल मुकाबले में शनिवार को चीन की चेन यू फेई को हराया। 46 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने वर्ल्ड नंबर-3 फेई को सीधे सेट में 21-19, 21-10 से मात दी। सिंधु का फाइनल मुकाबला रविवार को जापान की वर्ल्ड नंबर-4 अकाने यामागुची से होगा।

