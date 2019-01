Dainik Bhaskar Jan 02, 2019, 07:52 AM IST

पुणे. पीवी सिंधु ने मंगलवार को प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) के मुकाबले में नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स की साइना नेहवाल को 11-15, 15-9, 15-5 से हरा दिया। सीजन में यह साइना का पहला मुकाबला था। हैदराबाद हंटर्स ने यह मैच 5-0 से जीता। टीम 17 पॉइंट के साथ टेबल में नंबर-1 पर पहुंच गई है। पहला मुकाबला मिक्स्ड डबल्स का था। इसमें हंटर्स के लिए किम सा रांग और इयोम ह्ये योम और वॉरियर्स के लिए लिया ओमिन चुन और किम हा ना की भिड़ंत हुई।

