Dainik Bhaskar Jul 21, 2019, 03:57 PM IST

खेल डेस्क. बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में हार के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा। उन्हें जापान की अकाने यामागुची ने 21-15, 21-16 से हराया। वर्ल्ड नंबर-4 यामागुची और वर्ल्ड नंबर-5 सिंधु के बीच 51 मिनट तक मुकाबला चला। सिंधु और अकाने के बीच यह 15वां मुकाबला था। अब तक सिंधु का अकाने के खिलाफ 10-5 का बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है।

