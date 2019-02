खेल डेस्क. मोल्दोवा के रादु एल्बॉट ने डेलरे बीच ओपन खिताब जीत लिया। वे एटीपी टूर्नामेंट जीतने वाले अपने देश के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए। एल्बॉट ने फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल इवान्स को 3-6, 6-3, 7-6(7) से हराया। एल्बॉट की वर्ल्ड रैंकिंग 82 और इवान्स की रैंकिंग 148 है। फाइनल जीतने के बाद एल्बॉट ने कहा, "यह अविश्वसनीय है। आप जीवन में बहुत काम करने के बाद एक टूर्नामेंट जीतते हैं तो वह शानदार होता है। इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।"

History made! 🇲🇩🏆👏@RaduAlbot defeats Dan Evans 3-6, 6-3, 7-6(7) to become the first player from Moldova to win an #ATPTour title!



📸: Andrew Patron/CameraSport pic.twitter.com/2I0km8J5eb