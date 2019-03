रियो डि जेनेरो. ब्राजील के पत्रकार राफेल हेंजेल एक फुटबॉल मैच खेलने के दौरान अचानक मैदान पर गिर पड़े। साथियों खिलाड़ियों की मदद से हेंजेल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि राफेल को हार्ट अटैक आया था। अस्पताल आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।

Brazilian journalist Rafael Henzel dies of a heart attack while playing football. He was one of the survivors of the Chapecoense plane crash. pic.twitter.com/nN83B4D4nr