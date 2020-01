Dainik Bhaskar Jan 24, 2020, 01:03 PM IST

सिडनी. विश्व के नंबर एक खिलाड़ी राफेल नडाल के लिए गुरुवार शाम को टेनिस कोर्ट पर उस वक्त सबसे डरावना पल रहा, जब उनका शॉट बॉल गर्ल के सिर पर जाकर लगा। उन्होंने बताया कि कुछ वक्त के लिए मैं डर सा गया था।

यह मैच नडाल और अर्जेंटीना के फेडेरिको डेलबोनिस के बीच खेला जा रहा था। वे दूसरे दौर के तीसरे सेट में 4-1 से आगे थे, तभी यह वाकया हुआ। उनका रिटर्न शॉट बॉल गर्ल के हेड पर जाकर लगा। भीड़ की तरफ से तेजी से प्रतिक्रिया मिली। वे घबरा गए। मैच के बाद उन्होंने कहा कि मेरे लिए वह पल अच्छा नहीं था। सच कहूं तो मैं घबरा गया था।

दोनों खिलाड़ी लड़की के पास पहुंचे

सिर में बॉल लगने के बाद सबकी नजर बॉल गर्ल की तरफ थी। लेकिन उसने थम्ब का इशारा कर सब ठीक का इशारा किया, लेकिन नडाल और डेलबोनिस सीधे उसके पास गए और उसका हालचाल जाना। नडाल ने उसका कैप उतारा और उसे गाल पर किस किया। दर्शकों ने उनके इस व्यवहार पर तालियां बजाकर स्वागत किया। नडाल ने यह मैच 6-3, 7-6 (4) और 6-1 से जीता।

"She's a super brave girl." ❤@RafaelNadal talks through that special moment with the @AustralianOpen ballkid! #AusOpen pic.twitter.com/qTUrzXoUMm