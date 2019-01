खेल डेस्क. स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और रूस की मारिया शारापोवा ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में पहुंच चुकी हैं। टूर्नामेंट के दौरान एक अजीबोगरीब घटना हुई, जिससे फेडरर और शारापोवा को कुछ देर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल, सुरक्षा के लिए खड़े सिक्योरिटी गार्ड फेडरर और शारापोवा को नहीं पहचान सका और उनसे आई कार्ड की मांग कर दी। इसके बाद फेडरर हैरान रह गए। वहीं, शारापोवा महिला सिक्योरिटी गार्ड को नजरअंदाज कर अपने दोस्त के गले लग गईं।

ऑस्ट्रेलियन ओपन के नियमानुसार, टूर्नामेंट के लिए जारी किए गए आई-कार्ड को हमेशा पहनकर रहना होता है। जिस वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों खिलाड़ियों को रोका उस दौरान उनके गले में कार्ड नहीं था। फेडरर के साथी ने उनका कार्ड सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया। इसके बाद ही उन्हें प्लेयर एरिया में जाने दिया गया।

