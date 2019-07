Dainik Bhaskar Jul 14, 2019, 11:25 AM IST

लंदन. आठ बार के विंबलडन विजेता रोजर फेडरर का आज डिफेंडिंग चैम्पियन नोवाक जोकोविच से होगा। स्विट्जरलैंड के फेडरर का चार बार के विंबलडन विजेता जोकोविच के खिलाफ रिकॉर्ड कुछ सालों में अच्छा नहीं रहा। पिछले 4 साल में हुए 10 मुकाबलों में जोकोविच के खिलाफ फेडरर सिर्फ दो ही मैच में जीत हासिल कर सके हैं।

हेड टू हेड

37 साल के फेडरर और 32 साल के जोकोविच के बीच अब तक 47 मुकाबले हुए हैं। इनमें जोकोविच ने 25 और फेडरर ने 22 में जीत हासिल की। विंबलडन में दोनों के बीच अब तक चार मुकाबलों में जोकोविच ने 3 बार फेडरर को हराया। इसमें सर्बियाई खिलाड़ी ने 2014 और 2015 के विंबलडन फाइनल में फेडरर को हराकर खिताब जीता था। 2012 विंबलडन सेमीफाइनल में फेडरर को एकमात्र जीत मिली थी। ग्रैंड स्लैम में दोनों खिलाड़ी 15 बार आमने-सामने आए, जिसमें 9 मुकाबले जोकोविच और 6 फेडरर ने जीते।

They treated us to grass court magic in 2012, 2014 and 2015.



Expect the same from @rogerfederer vs @djokernole, episode No.48... #Wimbledon pic.twitter.com/GHsiJsdZuq