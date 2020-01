रोजर फेडरर 2018 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में, जोकोविच से मुकाबला हो सकता है

तीसरी रैंक के फेडरर ने अमेरिका के टेनिस सैंडग्रीन को 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8), 6-3 से हराया

Dainik Bhaskar Jan 28, 2020, 01:34 PM IST

खेल डेस्क. 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर मंगलवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। उन्होंने अमेरिका के टेनिस सैंडग्रीन को 5 सेट तक चले मुकाबले में 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8), 6-3 से हराया। फेडरर इस टूर्नामेंट में 15वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे। पिछली बार वे 2018 में अंतिम-4 तक पहुंचे थे। 100वीं रैंक के सैंडग्रीन ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड नंबर-3 फेडरर को 3 घंटे और 31 मिनट तक खेलने पर मजबूर किया।

दिन का दूसरा क्वार्टरफाइनल वर्ल्ड नंबर-1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच और कनाडा के मिलोस राओनिक के बीच होगा। इस मुकाबले में जीतने वाला खिलाड़ी सेमीफाइनल में फेडरर केखिलाफ खेलेगा। माना जा रहा है कि जोकोविच आसानी से राओनिक के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रहेंगे। ऐसे में सेमीफाइनल मैच फेडरर और जोकोविच के बीच हो सकता है।

Federer finds a way 🇨🇭@rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time.#AO2020 pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

फेडरर ने कहा- 7 बार मैच पॉइंट की बराबरी करना आसान नहीं

फेडरर ने मैच जीतने के बाद कहा, ‘‘कभी कभी मैच जीतने के लिए आपको लकी होना पड़ता है। 7 बार मैच पॉइंट की बराबरी करना आसान नहीं है। जैसे ही मैच अपने मिड में पहुंचा मुझे काफी अच्छा लगने लगा। मैंने आज सर्व काफी अच्छी कीं, खासकर मैच के अंत में। मैं अभी यहां खड़ा हूं यही सबसे खुशी की बात है।

"I think I got incredibly lucky."



Luck or not, here's how @rogerfederer assessed his performance to advance to the #AO2020 semifinals.#AusOpen pic.twitter.com/MK8UDBxT9o — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

मैं जादू में भरोसा करता हूं: फेडरर

फेडरर से जब तीसरे सेट में 0-3 से पीछे थे, तब मेडिकल टीम से मदद ली थी। इस पर उन्होंने कहा, ‘‘मुझे ग्रोइन महसूस होने लगी थी। मैं डिफेंस में असफल हो रहा था। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लिया। मैं जादू में भरोसा करता हूं। हो सकता है मैं यह मैच न जीतता और दो दिन बाद स्विट्जरलैंड में स्की कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैंने जीत दर्ज की।’’

‘जोकोविच शानदार खिलाड़ी हैं, वे बेहतर खेल दिखाकर जीतना चाहता हूं’

सेमीफाइनल में जोकोविच से संभावित मुकाबले पर उन्होंने कहा, ‘‘जोकोविच ने मुझे 2016 में विंबलडन में हराया। मैं आगे ज्यादा बेहतर खेल दिखाकर जीत दर्ज करना चाहता हूं। वो शानदार खिलाड़ी है। जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में खेलना पसंद है। इसलिए मुझे आज से काफी बेहतर खेलना होगा, वरना अगले दिन मैं वाकई में स्विट्जरलैंड में स्कीइंग ही करता पाया जाउंगा।’’

सैंडग्रीन दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टरफाइनल में हारे

सैंडग्रीन को दूसरी बार क्वार्टरफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वे 2018 मेंे दक्षिण कोरिया के चूंग ह्यून के खिलाफ हार गए थे। सैंडग्रीन अब तक किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे हैं। वे फ्रेंच ओपन में तीन बार पहले राउंड में हारे। विम्बलडन में एक बार चौथे और यूएस ओपन में एक बार तीसरे राउंड तक पहुंचे।