Dainik Bhaskar Jan 05, 2019, 09:31 PM IST

खेल डेस्क. स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने रिकॉर्ड तीसरी बार होपमैन कप जीत लिया। इसी के साथ वे टूर्नामेंट के सबसे सफल खिलाड़ी बन गए। फाइनल में स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। फेडरर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में बेलिंडा बेनसिच के साथ मिलकर जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव और एंजेलिक कर्बर को हराया। दोनों ने पिछले साल भी इसी जोड़ी को हराकर खिताब जीता था। फेडरर ने सबसे पहले 2001 में मार्टिना हिंगिस के साथ फाइनल जीता था।

Say hello to your #HopmanCup 2019 champions 🏆 pic.twitter.com/nhtVK1XgR6