उन्होंने ट्वीट में लिखा था- मैं अपने ऊपर लगे दुष्कर्म के आरोपों को नकारता हूं। यह घृणित अपराध है और इसकी समाज में कोई जगह नहीं है। मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूं।

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.