Dainik Bhaskar Sep 13, 2019, 07:37 PM IST

खेल डेस्क. रूस में एक हॉकी गोलकीपर को मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एके-47 एसॉल्ट राइफल गिफ्ट की गई। इजस्तल इजेस्क की ओर खेलने वाले सवेली कोनोनोव ने चेल्मेट के खिलाफ 36 शॉट्स गोलपोस्ट में जाने से रोके थे। उनके खिलाफ सिर्फ दो गोल ही सके। इजस्तल इजेस्क ने इस मैच को 3-2 से जीत लिया। मुकाबले के बाद टीम के साथियों ने 23 साल के कोनोनोव को मैन ऑफ द मैच चुना था। इसके बाद कप्तान ने उन्हें एके-47 एसॉल्ट राइफल गिफ्ट की।

Russian Goalie, Saveli Kononov, received an AK-47 after being named player of the game by his teammates - WTF pic.twitter.com/2tVFskX3Ou