दैनिक भास्कर Mar 18, 2020, 05:41 PM IST

खेल डेस्क. भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने खेल प्रशासकों पर आरोप लगाया गया कि वह पैसों के कारण खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह बात कही। साइना ने कहा कि कोरोनावायरस के मामले सामने आने के बाद भी इंग्लैंड में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई। मुझे एक बात समझ में आ रही है कि खिलाड़ियों की भावनाओं और बेहतरी की बजाए खेल प्रशासकों ने पैसों को तरजीह दी।

Only thing I can think of is that rather than the players welfare n feelings , financial reasons were given more importance. Otherwise there was no other reason for the #AllEnglandOpen2020 to go on last week .. #QuarantineLife https://t.co/yajkj7M7VX