Dainik Bhaskar Jan 16, 2020, 10:52 AM IST

खेल डेस्क. भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और यूक्रेन की नादिया किचेनॉक की जोड़ी होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। उन्होंने गुरुवार को अमेरिकन जोड़ी वेनिया किंग और क्रिस्टिना मैकहाले को 6-2, 4-6, 10-4 से हराया। सानिया ने मां बनने के दो साल बाद इस टूर्नामेंट में वापसी की। उन्होंने अपने पहले मैच में जॉर्जिया की ओक्साना कलशनिकोवा और जापान की मियु कातो की जोड़ी को 2-6, 7-6, 10-3 से हराया था।

क्वार्टरफाइनल में वर्ल्ड नंबर-5 जोड़ी सानिया-नादिया ने पहला सेट 6-2 से आसानी से जीता। इसके बाद वेनिया और क्रिस्टिना ने दूसरे सेट में उन्हें 4-6 से मात दी और 1-1 से बराबरी कर ली। हालांकि, सानिया-नादिया ने तीसरा सेट 10-4 से अपने नाम कर लिया। उनका अगला मुकाबला शुक्रवार को स्लोवेनिया की तमारा जिदानसेक और चेक गणराज्य की मैरी बूजकोवा की जोड़ी से होगा।

The return run continues for @MirzaSania as she and Nadiia Kichenok are through to the @hobarttennis doubles semifinals.



They defeat McHale/King 6-2, 4-6, 10-4 pic.twitter.com/zXkhenBmbJ