खेल डेस्क. भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (33) ने मां बनने के 2 साल बाद मंगलवार को शानदार वापसी की। उन्होंने होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के डबल्स मुकाबले में यूक्रेन की पार्टनर नादिया किचेनॉक के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने जॉर्जिया की ओक्साना कलशनिकोवा और जापान की मियु कातो की जोड़ी को 2-6, 7-6, 10-3 से हराया। यह मुकाबला 1 घंटा और 41 मिनट चला। इस जीत के साथ सानिया-नादिया की जोड़ी क्वार्टरफाइनल में पहुंच गई।

छह बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया का निकाह 12 अप्रैल 2010 को हैदराबाद में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से हुआ था। अक्टूबर 2018 में सानिया ने बेटे को जन्म दिया था। सानिया पिछली बार अक्टूबर 2017 में चाइना ओपन में खेली थीं। उनकी सर्वश्रेष्ठ सिंगल रैंकिंग 27 है, जो उन्होंने 2007 में हासिल की थी। सानिया डबल्स रैंकिंग में नंबर-1 रह चुकी हैं।

मैच के दौरान सानिया के परिजन और बेटा साथ रहे

जीत के बाद सानिया ने ट्वीट किया, ‘‘आज मेरे जीवन का एक और खास दिन है। काफी दिन बाद मेरे पहले मैच में परिजन और बेटा साथ में रहे। मैंने मैच में जीत दर्ज की। इतना प्यार पाकर बहुत अच्छा महसूस हुआ।’’ टूर्नामेंट में सानिया और नादिया का अगला मुकाबला बुधवार को अमेरिका की वेनिया किंग और क्रिस्टिना मैकहाले से होगा।

Today was one of the most special days of my https://t.co/OmE4Vq7KlQ have my parents and my little baby boy wit me in my first match after so long..and we WON our first round.feel very grateful for the love I am receiving.. BELIEF!! Takes you places 🙃YES my baby boy,we did it💪🏽 pic.twitter.com/xxPQ4E2IFE