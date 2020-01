Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 12:59 PM IST

खेल डेस्क. टेनिस कोर्ट पर 2 साल बाद लौटीं सानिया मिर्जा ने शनिवार को होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का डबल्स खिताब जीत लिया। सानिया ने यूक्रेन की नादिया किचेनॉक के साथ चीन की जैंग और पैंग शुआई को 6-4, 6-4 से हराया। यह मुकाबला एक घंटा और 21 मिनट तक चला। सानिया के करियर का यह 42वां डब्ल्यूटीए डबल्स खिताब है। उन्होंने पहला खिताब 2007 में अमेरिका पार्टनर की बैथनी माटेक-सेंड्स के साथ ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था।

सानिया-नादिया की जोड़ी को प्राइज मनी के तौर पर 9.65 लाख रुपए मिले। इस जीत के साथ ही उन्हें 280 रैंकिंग पॉइंट का भी फायदा हुआ।

Straight sets win 🤩



Nadiia Kichenok and @MirzaSania are your @HobartTennis Doubles Champions after defeating Peng/Zhang, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/5rzrRbWcJp