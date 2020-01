Dainik Bhaskar Jan 17, 2020, 11:41 AM IST

होबार्ट. 2 साल बाद टेनिस कोर्ट पर लौटीं सानिया मिर्जा शुक्रवार को होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स के फाइनल में पहुंच गईं हैं। सानिया-नादिया किचेनॉक ने सेमीफाइनल में स्लोवेनिया की तमारा जिदानसेक और चेक गणराज्य की मैरी बूजकोवा की जोड़ी को सीधे सेटों में 7-6(3), 6-2 से हराया। अब फाइनल में सानिया-नादिया की जोड़ी का चीन की जैंग-पैंग शुआई से मुकाबला होगा। इससे पहले सानिया ने गुरुवार को अपनी जोड़ीदार के साथ अमेरिकन जोड़ी वेनिया किंग-क्रिस्टिना मैकहाले को 6-2, 4-6, 10-4 से हराया था।

सानिया ने मां बनने के दो साल बाद इस टूर्नामेंट में वापसी की। उन्होंने अपने पहले डबल्स मैच में जॉर्जिया की ओक्साना कलशनिकोवा और जापान की मियु कातो की जोड़ी को 2-6, 7-6, 10-3 से हराया था। इस भारतीय खिलाड़ी ने महिला डबल्स में तीन और मिक्स्ड डबल्स में भी इतने ही ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। यह उनका 62वां डब्ल्यूटीए डबल्स फाइनल है। अगर वे टूर्नामेंट जीत लेती हैं तो यह उनका 41वां खिताब होगा।

Nadiia Kichenok and @MirzaSania advance to the @HobartTennis doubles final!



They defeat Zidansek and Bouzkova 7-6(3), 6-2. pic.twitter.com/mW1cFFraCx