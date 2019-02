खेल डेस्क. 83वें नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में पुरुष एकल के फाइनल में सौरभ वर्मा ने लक्ष्य सेन को हरा दिया। सौरभ की इस टूर्नामेंट में यह तीसरी खिताबी जीत है। उन्होंने 17 साल के लक्ष्य को सीधे गेम में 21-18, 21-13 से हराया। सौरभ ने चार साल बाद इस खिताब को अपने नाम किया। इससे पहले वे 2015 और 2011 में चैम्पियन बने थे।

