खेल डेस्क. 83वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में महिला एकल के फाइनल में स्टार शटलर साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को हरा दिया। साइना ने यह मुकाबला 21-18, 21-15 से अपने नाम किया। वे तीसरी बार इस खिताब को जीतने में सफल रहीं। इससे पहले साइना ने 2018, 2007 और 2006 में फाइनल जीता था। पिछली बार भी साइना ने फाइनल में सिंधु को ही हराया था। वहीं, सिंधु 2013 के बाद से इस चैम्पियनशिप में नहीं जीत सकीं है।

