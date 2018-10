Danik Bhaskar Oct 08, 2018, 09:56 PM IST

ब्यूनस आयर्स. तुषार साहू माने के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत जीतने के बाद भारत की महिला राइफल निशानेबाज मेहुली घोष ने यहां यूथ ओलिंपिक गेम्स में सोमवार को सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही वे ओलिंपिक स्तर पर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गईं। मेहुली से पहले ओलिंपिक में सीनियर या जूनियर किसी भी स्तर पर कोई भी भारतीय महिला शूटर पदक नहीं जीत पाई थी। मेहुली के रजत पदक जीतने पर ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और इकलौते भारतीय अभिनव बिंद्रा ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी।

Many congratulations to @GhoshMehuli ! What a wonderful performance ! Congratulations to coach Suma and @Joydeep709 for their wonderful work. pic.twitter.com/jwhmBhMlit