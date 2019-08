Dainik Bhaskar Aug 23, 2019, 10:02 AM IST

खेल डेस्क. भारत की पीवी सिंधु और साई प्रणीत बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के क्वार्टरफाइनल में पहुंच गए। स्विट्जरलैंड के बसेल में गुरुवार को पांचवीं वरीयता प्राप्त सिंधु ने अमेरिका की 9वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बेइवन झांग को 21-14, 21-6 से हरा दिया। सिंधु ने वुमन्स सिंगल्स का यह मुकाबला सिर्फ 34 मिनट में ही जीत लिया। क्वार्टरफाइनल में उनका मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त ताइवान की ताई जू यिंग से होगा। दूसरी ओर साइना नेहवाल, एचएस प्रणॉय और किदांबी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा।

मैन्स सिंगल्स में प्रणीत ने छठी वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के एंथनी गिंटिंग को 56 मिनट में 21-19, 21-13 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में प्रणीत का मुकाबला चौथी सीड इंडोनेशिया के जोनाटन क्रिस्टिली से होगा। प्रणीत उनके खिलाफ 3 में सिर्फ एक ही मैच जीत सके हैं।

👂Hear @Pvsindhu1 sindhu speak about her today’s win against #BeiwenZhang and the upcoming quarterfinal at the #BWFWorldChampionships2019



🎥: @bwfmedia #IndiaontheRise #badminton #BWFWorldChampionships pic.twitter.com/N8foyoC5qc