Dainik Bhaskar Dec 05, 2019, 01:47 PM IST

खेल डेस्क. भारत नेपाल में चल रहे साउथ एशियन गेम्स की पदक तालिका में नेपाल को पछाड़कर पहले स्थान पर आ गया। उसके खाते में 77 मेडल हैं। इसमें 36 गोल्ड, 28 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल हैं। नेपाल अब तक 74 पदक जीत चुका है। इसमें 30 स्वर्ण, 16 रजत और 28 कांस्य हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भी ट्वीट कर बधाई दी।

#SAG2019 Update - #India overtakes Nepal to take the top spot with a total of 77 medals that include 36 Gold 🥇, 28 Silver🥈and 13 Bronze🥉 medals. Many Congratulations!!@KirenRijiju @DGSAI https://t.co/oqxcgtjhXe pic.twitter.com/QFBngBHrG3